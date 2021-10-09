У чудовій формі: молода мама Ельза Госк блиснула ідеальним пресом

Шведська модель продовжує демонструвати підписникам свої стильні повсякденні луки.

Молода мама Ельза Госк у розкішній формі і не втомлюється це показувати шанувальникам. Якраз на нових знімках, опублікованих в Instagram, 32-річна блондинка і екс"ангел" Victoria's Secret похизувалася своїм бездоганним животом і пресом.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

На прогулянку Госк вийшла в чорному кроптопі на ґудзиках, штанах кольору хакі з заниженою талією, до яких підібрала чорний шкіряний пояс, а зверху одягла тренч від Burberry. В руках модель тримала велику чорну сумку на короткій ручці.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Волосся моделі було зібране в низький хвіст, а на обличчі був легкий макіяж, ідеальний для повсякденної прогулянки.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

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