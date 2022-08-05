У чудовій формі: Сінді Кроуфорд у синьому бікіні показала фото з відпустки

Американській моделі Сінді Кроуфорд 56 років, але її фігурі можуть позаздрити і 30-річні. Зірка показала нові кадри із пляжного відпочинку з родиною.

Сінді запостила кілька відео та фото у своєму блогу в Instagram. На одному зі знімків вона позує у синьому бікіні, поверх якого накинула білий халат. У підписі Кроуфорд коротко написала: "Після купання".

Мабуть, зірка плавала в озері та насолоджувалася відпочинком.

Також Сінді опублікувала фото на якому зазнімкована з чоловіком Ренді Гербером з підписом: "Ласкаво просимо на острів Гербер". На фото модель позує в білій короткій сукні та босоніж, а на голові у неї бейсболка. Її чоловік теж у бейсболці, у зеленій футболці та світло-сірих шортах.

Також Сінді опублікувала відео і показала, як кермує невеликим катером.

Раніше ми розповідали, що модель підтримала Україну та закликала допомагати українським біженцям.

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