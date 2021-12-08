У чудовій формі: Скарлетт Йоганссон у стильному комбінезоні на світській церемонії

37-річна акторка Скарлетт Йоганссон останнім часом часто з'являється на публіці.

Цього тижня зірка фільму "Чорна вдова" відвідала разом із чоловіком Коліном Джостом 44-у церемонію вручення Премії центру Кеннеді у Вашингтоні.

Скарлетт Йоганссон із чоловіком Коліном / Getty Images

А також уже вчора приїхала на церемонію вручення премій People's Choice Awards у Санта-Моніці, де їй вручили нагороду у категорії "Жінка-кінозірка 2021 року" за фільм "Чорна вдова".

Скарлетт Йоганссон / Getty Images

У своїй промові Скарлетт подякувала людям за їхній вибір (переможців у цій премії обирають люди), а також крутій команді фільму, з якою їй пощастило попрацювати, а саме режисерці Кейт Шорленд, продюсерці Вікторії Алонсо та колегам Флоренс П'ю та Рейчел Вайс.

Скарлетт Йоганссон / Getty Images

Нещодавно Скарлет Йоганссон вдруге стала мамою, але вона вже у чудовій формі. Для світського виходу зірка обрала чорний комбінезон Gabriela Hearst без рукавів, з корсетним верхом та білою смужкою на корсеті та широкими штанами. І доповнила образ сережками-висячками, декількома каблучками на пальцях, гарним макіяжем із насиченою помадою на губах, а світле волосся зібрала в пучок.

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