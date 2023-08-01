У чудовій формі: зірку Victoria's Secret Карлі Клос вперше помітили після пологів

Зовсім нещодавно модель Карлі Клос, яка прославилася як "янгол" білизняного бренду Victoria's Secret, вдруге стала мамою — у неї народився хлопчик. Новиною про поповнення у сім'ї жінка поділилася у Instagram. Вона опублікувала миле фото новонародженого малюка, який з'явився на світ 11 липня, і повідомила у підписі, що його звуть Елайджа Джуд.

Через три тижні після пологів Карлі вперше сфотографували на вулиці папараці і вона була у приголомшливій формі.

Модель спочатку заскочили на невеликій прогулянці у чорному комбінезоні, який вона носила з поясом, сумкою від Savette Symmetry та сонцезахисними окулярами Dior. Взута вона була в чорні ляпанці.

Карлі Клос / Фото: Getty Images

Пізніше зірку помітили в чорному костюмі, що складався з кофти на ґудзиках і штанів з розрізами, який вона носила з тими ж ляпанцями і декількома лаконічними прикрасами.

Карлі Клос / Фото: Getty Images

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