У джинсовій мінісукні з дірками: американська акторка у ніжному луку з'явилася на фешнівенті

27-річна Кетрін Ньютон побувала на Тижні моди у Парижі.

Кетрін Ньютон відвідала показ бренду Stella McCartney, який вібувся у межах Паризького тижня моди.

Вона позувала перед фотографами у цікавій ніжно-блакитній мінісукні із деніму з дірками.

Кетрін Ньютон / Фото: Associated Press

Вбрання вона скомбінувала з екстравагантними білими кросівками, прикрашеними безліччю шнурівок. Через плече у Кетрін висіла блідо-блакитна сумка на ланцюжку.

У Ньютон була гарна зачіска з локонами і ніжний макіяж із чорними стрілками.

Кетрін Ньютон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кетрін Ньютон на прем'єру супергеройського екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" від Marvel Studios у Лос-Анджелесі одягла прозору максісукню зі шлейфом від бренду Rodarte.

Читайте також: