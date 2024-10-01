У джинсовій мінісукні з дірками: американська акторка у ніжному луку з'явилася на фешнівенті

27-річна Кетрін Ньютон побувала на Тижні моди у Парижі.
Кетрін Ньютон відвідала показ бренду Stella McCartney, який вібувся у межах Паризького тижня моди.
Вона позувала перед фотографами у цікавій ніжно-блакитній мінісукні із деніму з дірками.
Вбрання вона скомбінувала з екстравагантними білими кросівками, прикрашеними безліччю шнурівок. Через плече у Кетрін висіла блідо-блакитна сумка на ланцюжку.
У Ньютон була гарна зачіска з локонами і ніжний макіяж із чорними стрілками.
Нагадаємо, Кетрін Ньютон на прем'єру супергеройського екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" від Marvel Studios у Лос-Анджелесі одягла прозору максісукню зі шлейфом від бренду Rodarte.
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