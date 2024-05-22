У цікавій сукні і з сережками Chopard: Белла Торн у драматичному образі з'явилася на вечірці

26-річна акторка і співачка зі своїм нареченим прийшла на вечірку від Chopard.

Белла Торн відвідала вечірку "Одного разу у казці", організовану брендом Chopard у межах Каннського кінофестивалю. Там вона з'явилася у супроводі нареченого – кінопродюсера Марка Еммса.

Белла Торн і Марк Еммс / Фото: Associated Press

Для такої події знаменитість обрала драматичний образ. На Беллі було вбрання, яке складалося з корсетного топу зі світловідбивальним ефектом і чорної спідниці з драпуванням. Взута вона була в атласні коричневі босоніжки від René Caovilla Cleopatra Chocolate Satin.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Аутфіт Белла доповнила високою елегантною зачіскою, вечірнім макіяжем іфранцузьким манікюром із акцентним чорним кольором. У вухах у неї були довгі сережки з вітражним склом різного відтінку зеленого від Chopard, а на руках – золоті браслети і каблучки.

Белла Торн / Фото: Associated Press

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