У цікавій сукні-комбінації: Кейт Мосс відвідала показ Модного дому Dior

51-річна супермодель 90-х Кейт Мосс відвідала показ Модного дому Dior, що відбувся у Парижі, у межах Тижня моди.

Під час цього шоу бренд презентував колекцію чоловічого одягу на сезон осінь-зима 2025-2026.

Кейт вбралася для заходу в шовкове вбрання в стилі білизни. Сукня моделі ніжно-сірого відтінку мала довгі рукави з манжетами та декор ґудзиками.

Під сукнею Мосс носила чорну мереживну білизну, яка трохи була помітна. Також вона доповнила вбрання капроновими колготками та туфлями на підборах. Особливо цікавими у луку були прикраси, адже модель одягла чимало масивних срібних браслетів на зап'ястя, а також кольє на шию.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Сиділа під час показу Мосс на почесному місці у першому ряду, поряд із акторкою Гвендолін Крісті.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Раніше показ цього бренду вона відвідала зі своїм бойфрендом Ніколаєм фон Бісмарком. Вона тоді з'явилася перед фотографами в коротких шортах і світила своїми розкішними ногами.

Кейт Мосс та її бойфренд / Фото: Associated Press

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