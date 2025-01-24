У цікавій сукні-комбінації: Кейт Мосс відвідала показ Модного дому Dior

51-річна супермодель 90-х Кейт Мосс відвідала показ Модного дому Dior, що відбувся у Парижі, у межах Тижня моди.
Під час цього шоу бренд презентував колекцію чоловічого одягу на сезон осінь-зима 2025-2026.
Кейт вбралася для заходу в шовкове вбрання в стилі білизни. Сукня моделі ніжно-сірого відтінку мала довгі рукави з манжетами та декор ґудзиками.
Під сукнею Мосс носила чорну мереживну білизну, яка трохи була помітна. Також вона доповнила вбрання капроновими колготками та туфлями на підборах. Особливо цікавими у луку були прикраси, адже модель одягла чимало масивних срібних браслетів на зап'ястя, а також кольє на шию.
Сиділа під час показу Мосс на почесному місці у першому ряду, поряд із акторкою Гвендолін Крісті.
Раніше показ цього бренду вона відвідала зі своїм бойфрендом Ніколаєм фон Бісмарком. Вона тоді з'явилася перед фотографами в коротких шортах і світила своїми розкішними ногами.
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