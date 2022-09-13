У цікавому костюмі: акторка Сара Полсон продемонструвала образ від Louis Vuitton на "Еммі"

Голлівудська акторка відвідала щорічну церемонію "Еммі", яка присуджується найкращим телепрограмам року, що вийшли у праймтайм у період від 1 червня 2021 року до 31 травня 2022 року. Вручення премій відбулося 12 вересня у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.

Зазвичай образи Сари Полсон завжди оригінальні та цікаві, адже ми не раз уже писали про її вбрання з глибокими декольте, блискітками, чи цікавими басками. Учора перед камерами знаменитість з'явилася в луку від Французького модного дому Louis Vuitton.

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Темно-синій костюм складався з кроптопу з квадратною накидкою та довгою спідницею з плісовкою та баскою.

Доповнювали цей вечірній образ чорний ремінь із заклепками, чокер із коштовним камінням та макіяж із яскравою помадою.

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Також вбрання від Louis Vuitton на "Еммі" продемонструвала зірка серіалу "Гра в кальмара" Чон Хо Йон.

Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

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