У цікавому костюмі: акторка Сара Полсон продемонструвала образ від Louis Vuitton на "Еммі"

Голлівудська акторка відвідала щорічну церемонію "Еммі", яка присуджується найкращим телепрограмам року, що вийшли у праймтайм у період від 1 червня 2021 року до 31 травня 2022 року. Вручення премій відбулося 12 вересня у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.
Зазвичай образи Сари Полсон завжди оригінальні та цікаві, адже ми не раз уже писали про її вбрання з глибокими декольте, блискітками, чи цікавими басками. Учора перед камерами знаменитість з'явилася в луку від Французького модного дому Louis Vuitton.
Темно-синій костюм складався з кроптопу з квадратною накидкою та довгою спідницею з плісовкою та баскою.
Доповнювали цей вечірній образ чорний ремінь із заклепками, чокер із коштовним камінням та макіяж із яскравою помадою.
Також вбрання від Louis Vuitton на "Еммі" продемонструвала зірка серіалу "Гра в кальмара" Чон Хо Йон.
Читайте також:
- В образі з декольте та новою зачіскою: Сара Полсон отримала нагороду в Беверлі-Гіллз
- Чи то куля, чи то баска: Сара Полсон одягла дуже незвичайну сукню на церемонію Tony Awards
- У червоній сукні з відвертим декольте: Сара Полсон у розкішному образі з'явилася на церемонії