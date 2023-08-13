У цікавому купальнику на відпочинку: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Модель продемонструвала і спокусливе декольте, і стильне бікіні.
Демі Роуз опублікувала в Instagram Stories пікантне селфі, зроблене під час відпочинку.
На ньому модель постала у цікавому різнокольоровому купальнику із плетеними завказками. Ліф чудово підкреслив пишний сексуальний бюст Демі.
Дівчина заплела волосся у дві кіски і була без макіяжу на обличчі.
А ще Роуз показала фоловерам свою гарну кішку на ім'я Нала.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз сходила на вечірку у коричневому мереживному боді зі спокусливим декольте.
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