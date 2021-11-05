У цікавому вбранні з вирізами: Галь Гадот помітили дорогою на популярне шоу

У цікавому вбранні з вирізами: Галь Гадот помітили дорогою на популярне шоу

Акторка має дуже насичений графік.

Зірка фільмів про "Диво-жінку" мала дуже насичену середу, адже акторка вдень встигла побувати на шоу Джиммі Кіммела. Папараці сфотографували Галь Гадот, коли вона у супроводі охорони йшла до студії. На ній була оригінальна чорна трикотажна сукня від бренду Off-White.

Вбрання мало асиметричний поділ та вирізи, які прикрашали великі ґудзики. Доповнили образ чорна сумка та замшеві черевики на підборах.

Галь Гадот / Getty Images

Після знімань Галь відвідала вечірній захід – прем'єру фільму "Червоне повідомлення". На Галь була розкішна червона сукня з лелітками від бренду Loewe. Головною родзинкою вбрання стала рюша та асиметричний поділ.

Галь Гадот / Associated Press

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