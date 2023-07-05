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У день народження бікіні: Сінді Кроуфорд похизувалася раритетним фото у купальнику

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1187
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У день народження бікіні: Сінді Кроуфорд похизувалася раритетним фото у купальнику

Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Сьогодні, 5 липня, день народження бікіні. І супермодель Сінді Кроуфорд вирішила поділитися з фоловерами архівним кадром, на якому якраз позує у купальнику.

На фото молода Сінді Кроуфорд позує у чорному купальнику у дрібний білий горох. Вона зазнімкована на пляжі, її волосся розпущене, а руки піднято догори. У підписі до фото Кроуфорд написала: "Довгі вихідні", організовані, напевно, на честь вчорашнього Дня Незалежності Америки.

Нещодавно супермодель також показувала добірку фотографій, зібраних в один колаж, де вона позує в найрізноманітніших купальниках, а різні роки своєї успішної модельної кар'єри.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 12 фактів про культовий купальник. А ви знали, що авторкою першого роздільного купального костюма була Коко Шанель – від бікіні він відрізнявся більш високими плавками та більш закритою верхньою частиною.

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Дата публікації
Перегляди
1187
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