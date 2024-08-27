У день свого 54-річчя: супермодель Клаудія Шиффер блиснула фігурою у бікіні

Зірка 90-х перебуває у чудовій фізичній формі.
Німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – 25 серпня святкувала своє 54-річчя. На честь свята вона показала в Instagram відео, на якому позує у білому бікіні та сонцезахисних окулярах, а їй на руку сідає метелик.
Рівно рік тому – у день свого 53-річчя – Клаудія також постила відео з метеликом, записане на грецьких островах. Тоді на ній було строкате бікіні. Фігура супермоделі 90-х має приголомшливий вигляд.
Цікаво, що Шиффер стала випадково моделлю – представник модельного агентства помітив її на дискотеці в Дюссельдорфі. Тоді 17-річна Клаудія хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.
Зараз Клаудія живе у сільській місцевості в Оксфордширі, приблизно за 100 кілометрів від Лондона, зі своєю родиною — чоловіком, кінопродюсером та режисером Меттью Воном, та їх трьома дітьми.
Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер демонструвала літній лук у футболці зі своєю відвертою фотографією.
Читайте також:
- Зараз у тренді: Клаудія Шиффер носить взуття, яке купила ще у 90-х
- Їй тоді було 18: Клаудія Шиффер показала архівне фото
- У бікіні та з сумкою Chanel: Клаудія Шиффер показала архівне фото
- Без штанів, але з котом на руках: Клаудія Шиффер знялася в екстравагантній фотосесії
[media type="video" id="387833121"