У день свого 54-річчя: супермодель Клаудія Шиффер блиснула фігурою у бікіні

Німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – 25 серпня святкувала своє 54-річчя. На честь свята вона показала в Instagram відео, на якому позує у білому бікіні та сонцезахисних окулярах, а їй на руку сідає метелик.

Рівно рік тому – у день свого 53-річчя – Клаудія також постила відео з метеликом, записане на грецьких островах. Тоді на ній було строкате бікіні. Фігура супермоделі 90-х має приголомшливий вигляд.

Цікаво, що Шиффер стала випадково моделлю – представник модельного агентства помітив її на дискотеці в Дюссельдорфі. Тоді 17-річна Клаудія хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Зараз Клаудія живе у сільській місцевості в Оксфордширі, приблизно за 100 кілометрів від Лондона, зі своєю родиною — чоловіком, кінопродюсером та режисером Меттью Воном, та їх трьома дітьми.

Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер демонструвала літній лук у футболці зі своєю відвертою фотографією.

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