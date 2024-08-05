У денімі, крокодилячих туфлях і з серцем на талії: Кейт Бланшетт приїхала на ранкове шоу

Кейт Бланшетт потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли приїхала на ранкове шоу "Good Morning America", щоб розповісти про пригоднийцький комедійний екшен "Бордерлендз", у якому вона зіграла головну роль. Стрічка заснована на одній з найпопулярніших франшиз відеоігор усіх часів.

Кейт мала стильний вигляд у вбранні з деніму. На ній були широкі джинси-кльош і приталений жакет із накладними кишенями та золотими ґудзиками. Талію вона підкреслила чорним поясом із пряжкою у вигляді серця з дерев'яним принтом у золотій оправі.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Взута вона була в теракотові туфлі з крокодилячої шкіри на шпильках. Бланшетт зробила акуратне укладання з рівним проділом та наділа на обличчя оптичні окуляри в чорній оправі.

Про фільм:

Головна героїня Ліліт (Кейт Бланшетт), злочинниця з загадковим минулим, повертається на свою рідну планету – Пандору, щоб знайти доньку впливового розробника зброї Атласа, яка зникла. Ліліт укладає союз з несподіваною командою справжніх невдах – Роландом, колишнім елітним найманцем, який тепер відчайдушно потребує відкуплення; дикою крихтою Тіною, підлітком-підривницею; здорованем Кріґом, захисником Тіни; дивакуватою вченою Танніс і кумедним роботом Клептрапом. Ці "герої" змушені битися з інопланетними монстрами й небезпечними бандитами, щоб знайти та захистити дівчинку, в якої може бути ключ до неймовірної сили, і врятувати світ.

В український прокат фільм "Бордерлендз" вийде 7 серпня.

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