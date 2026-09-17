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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

У "дерев’яній" сукні з мальовничим пейзажем: Анна Кендрік зачарувала оригінальним вбраням на кінофестивалі

41-річна акторка з’явилася на публіці у незвичайному вбранні, яке поєднало художню вишивку та ефект оптичної ілюзії.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Анна Кендрік

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік відвідала прем’єру фільму Babies, яка відбулася у межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто. У стрічці вона зіграла головну роль.

Зірка вийшла на червону доріжку в оригінальній сукні міді з курортної колекції Mary Katrantzou 2027. Вбрання мало ліф без бретелей, оздоблений вишивкою з ниток, леліток і бісеру. Декор утворював мальовничий пейзаж з деревами, горами і птахом. Верхня частина сукні нагадувала справжню картину.

Анна Кендрік / © Getty Images

Анна Кендрік / © Getty Images

Світло-коричнева муарова спідниця А-силуету з дерев’яним принтом мала цікавий візуальний ефект, який захоплював.

Аутфіт Кендрік доповнила коричневими шкіряними гостроносими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з випущеними спереду хвилястими пасмами, а в макіяжі зробила акцент на очах, які підкреслила чорним олівцем. Лук зірка завершила довгими золотими сережками з помаранчевим камінням та каблучками.

Нагадаємо, Анна Кендрік потрапила під приціл папараці у мінісукні з принтом та оксамитовим оздобленням винного кольору від бренду Markarian.

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