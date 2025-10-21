У "дерев’яній" сукні з високим розрізом: Гейлі Бібер в образі від Schiaparelli привернула увагу на заході

Гейлі Бібер / © Associated Press

Реклама

Гейлі Бібер відвідала щорічний галавечір Музею Академії у Лос-Анджелесі, де продемонструвала ефектний аутфіт.

Модель позувала перед фотографами у сукні приталеного силуету з цікавим принтом дерева у розрізі з кутюрної колекції бренду Schiaparelli сезону весна-літо 2025.

Гейлі Бібер / © Associated Press

Вбрання було без бретельок, мало гарне декольте у формі серця, вставку з бежевим корсетом і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Реклама

На ліфі вбрання мало білу вставку, а на спідниці було прикрашене брошкою з діамантами і перлинами.

Образ Гейлі доповнила бежевими гостроносими босоніжками з флористичним принтом і комплектом діамантових прикрас. У неї було укладання з мякими локонами, макіяж із бежевою помадою і манікюр із ефектом «котяче око».

Нагадаємо, Гейлі Бібер у леопардовій мінісукні з’явилася на Тижні моди у Парижі