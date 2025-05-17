У дешевій сукні на червону доріжку: інфлюєнсерка із Канади викликала фурор образом у Каннах

Glamzilla / © Getty Images

Реклама

Блогерка з Канади на ім'я Стефані Валентайн , яка в соцмережах більш відома під псевдонімом Glamzilla, вперше вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Інфлюенсерка мала надзвичайний вигляд в довгій червоній атласній сукні зі складками і шлейфом.

Також її вбрання прикрашали пишні рукави, декор бісером на ліфі та високий розріз на спідниці. Однак якщо здається, що вона витратила велику суму на своє вбрання, то це не так, адже в Instagram вона зізналася, що її яскрава сукня коштувала лише 70 доларів (це близько 3000 гривень).

Glamzilla / © Getty Images

Стефані доповнила свій образ розкішним яскравим макіяжем, акцентом у якому стала ніжна помада на губах. Також вона зробила високу зачіску, одягла золоті великі сережки та золоті босоніжки.

Реклама

У Каннах вона відвідала прем'єру фільму "Досьє 137". Деякими яскравими фотографіями та відео Glamzilla поділила у своїх соцмережах.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press