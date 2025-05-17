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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
624
Час на прочитання
1 хв

У дешевій сукні на червону доріжку: інфлюєнсерка із Канади викликала фурор образом у Каннах

Вбрання для червоної доріжки не обов'язково має бути дорогим, що й довела ця розкішна жінка.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Glamzilla

Glamzilla / © Getty Images

Блогерка з Канади на ім'я Стефані Валентайн , яка в соцмережах більш відома під псевдонімом Glamzilla, вперше вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Інфлюенсерка мала надзвичайний вигляд в довгій червоній атласній сукні зі складками і шлейфом.

Також її вбрання прикрашали пишні рукави, декор бісером на ліфі та високий розріз на спідниці. Однак якщо здається, що вона витратила велику суму на своє вбрання, то це не так, адже в Instagram вона зізналася, що її яскрава сукня коштувала лише 70 доларів (це близько 3000 гривень).

Glamzilla / © Getty Images

Glamzilla / © Getty Images

Стефані доповнила свій образ розкішним яскравим макіяжем, акцентом у якому стала ніжна помада на губах. Також вона зробила високу зачіску, одягла золоті великі сережки та золоті босоніжки.

У Каннах вона відвідала прем'єру фільму "Досьє 137". Деякими яскравими фотографіями та відео Glamzilla поділила у своїх соцмережах.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

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