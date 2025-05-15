У десять рук: Єва Лонгорія показала, як перукарі і візажисти збирають її на червону доріжку

Єва Лонгорія в Каннах / © Associated Press

Реклама

У Каннах проходить міжнародний кінофестиваль, на який з’їхалися багато голлівудських зірок, а також відомі моделі. 50-річна американська акторка Єва Лонгорія не стала винятком. За два дні вона вже встигла продемонструвати декілька образів на червоній доріжці.

На відкритті 78-го кінофестивалю Канна вона блищала в сукні з кутюрної колекції весна-літо 2025 року бренду Tamara Ralph. Вбрання складалося з двох контрастних фактур: золотистого металу та оксамитових чорних вставок з боків.

Єва Лонгорія в Каннах / © Associated Press

А другого дня кінофестивалю Єва відвідала прем'єру шпигунського бойовика «Місія нездійсненна: Фінальна розплата». На червоній доріжці акторка викликала фурор своїм розкішним образом. Вона сяяла в смарагдовій сукні, повністю розшитій паєтками, з кутюрної колекції осінь-зима 2025 року бренду Elie Saab.

Реклама

Єва Лонгорія в Каннах / © Associated Press

Кожен образ зірки був продуманий до дрібниць, а зачіска та макіяж були бездоганними. У своєму Instagram Лонгорія показала, як відбуваються її збори для виходу у світ.

Єва Лонгорія в Каннах / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія в Каннах / © Instagram Єви Лонгорії

Тільки над однією зачіскою акторки можуть працювати 5 стилістів по волоссю одночасно — вони сушать, витягують і укладають волосся. У цей час візажист робить їй макіяж, а майстер з нігтів — манікюр.

Єва Лонгорія в Каннах / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія в Каннах / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія в Каннах / © Instagram Єви Лонгорії

Також Єва поділилася кумедним кадром, на якому вона у своїй розкішній смарагдовій сукні після всіх урочистих заходів їсть піцу у кафе.

Єва Лонгорія в Каннах / © Instagram Єви Лонгорії