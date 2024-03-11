У діамантах і срібній сукні з торочкою: гламурний вихід Ліндсей Логан

37-річна акторка у вбранні кольору металік сяяла на афтепаті премії "Оскар".

Ліндсей Логан відвідала післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз. Вона постала у гламурному образі.

Ліндсей Логан / Фото: Associated Press

На ній була довга срібна сукня максі з торочкою з леліток і без бретельок.

Ліндсей Логан / Фото: Associated Press

Акторка зробила акуратне укладання, макіяж із тінями мідного відтінку, вуха прикрасила довгими діамантовими сережками, а руки – браслетом і каблучками. А от шию Ліндсей вирішила залишити без прикрас. Ключиці і зону декольте вона намастила хайлайтером.

Ліндсей Логан / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Ліндсей Логан потрапила до об'єктивів папараці у класичному сірому пальті і білій сукні з різнокольоровим флористичним принтом.

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