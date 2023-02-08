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У діамантах та сапфірах: які прикраси зірки обрали на церемонію "Греммі"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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281
Час на прочитання
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У діамантах та сапфірах: які прикраси зірки обрали на церемонію "Греммі"

Карді Бі / Фото: Associated Press

Зірки цього разу підкреслили свій стиль оригінальними прикрасами.

Минулими вихідними в США відгриміла щорічна церемонія "Греммі", яка вважається найвищою нагородою в музичній індустрії.

Зірки на заході демонстрували образи від дорогих та розкішних модних брендів, а також доповнювали їх неймовірними ювелірними виробами. Згідно з виданням The Adventurine, зірки на прикрасах не економили і обирали аксесуари з діамантів, сапфірів та від іменитих брендів.

Тейлор Свіфт сяяла на червоній доріжці у синьому вбранні від Roberto Cavalli, яке доповнила величезними сережками від американського ювелірного бренду Lorraine Schwartz у формі ромбів. У сережках були використані діаманти, сапфіри та турмалін параїба.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Cardi B поєднала архітектурну синю сукню від Gaurav Guptagown із овальними діамантовими сережками Messika.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Бейонсе щороку одягає прикраси з діамантами від Lorraine Schwartz, і цей рік не став винятком. Вона доповнила своє вбрання від Gucci сережками-підвісками з великим камінням.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Неймовірно гламурна Дженніфер Лопес поєднала кілька кольє Serpenti від Bulgari High Jewelry зі своєю сукнею від Gucci, прикрашеною стразами. На безіменному пальці зірки була її розкішна заручальна каблучка від Ilan Portugali із зеленим діамантом.

© Getty Images
Фото: Getty Images

У Адель чудовий смак і цього разу вона поєднала свою елегантну пошиту на замовлення сукню від Louis Vuitton з діамантами від Tiffany. Сережки у неї були у вигляді великих квітів, а на зап'ясті красувався лаконічний браслет.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Ніжна Олівія Родріго мала чарівний вигляд в чорному кулоні від Elsa Peretti for Tiffany Bean, який поєднала з напівпрозорою сукнею від Miu Miu.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Дочка Мадонни Лурдес Леон віддала перевагу червоній сукні від AREA, яку доповнила діамантовим хрестом від Loree Rodkin.

© Associated Press
Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
281
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