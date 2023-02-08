У діамантах та сапфірах: які прикраси зірки обрали на церемонію "Греммі"

Минулими вихідними в США відгриміла щорічна церемонія "Греммі", яка вважається найвищою нагородою в музичній індустрії.

Зірки на заході демонстрували образи від дорогих та розкішних модних брендів, а також доповнювали їх неймовірними ювелірними виробами. Згідно з виданням The Adventurine, зірки на прикрасах не економили і обирали аксесуари з діамантів, сапфірів та від іменитих брендів.

Тейлор Свіфт сяяла на червоній доріжці у синьому вбранні від Roberto Cavalli, яке доповнила величезними сережками від американського ювелірного бренду Lorraine Schwartz у формі ромбів. У сережках були використані діаманти, сапфіри та турмалін параїба.

Фото: Associated Press

Cardi B поєднала архітектурну синю сукню від Gaurav Guptagown із овальними діамантовими сережками Messika.

Фото: Associated Press

Бейонсе щороку одягає прикраси з діамантами від Lorraine Schwartz, і цей рік не став винятком. Вона доповнила своє вбрання від Gucci сережками-підвісками з великим камінням.

Фото: Associated Press

Неймовірно гламурна Дженніфер Лопес поєднала кілька кольє Serpenti від Bulgari High Jewelry зі своєю сукнею від Gucci, прикрашеною стразами. На безіменному пальці зірки була її розкішна заручальна каблучка від Ilan Portugali із зеленим діамантом.

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У Адель чудовий смак і цього разу вона поєднала свою елегантну пошиту на замовлення сукню від Louis Vuitton з діамантами від Tiffany. Сережки у неї були у вигляді великих квітів, а на зап'ясті красувався лаконічний браслет.

Фото: Associated Press

Ніжна Олівія Родріго мала чарівний вигляд в чорному кулоні від Elsa Peretti for Tiffany Bean, який поєднала з напівпрозорою сукнею від Miu Miu.

Фото: Associated Press

Дочка Мадонни Лурдес Леон віддала перевагу червоній сукні від AREA, яку доповнила діамантовим хрестом від Loree Rodkin.

Фото: Associated Press

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