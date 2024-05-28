У діамантах та з дорогою сумкою: Джорджина Родрігес сходила на вечерю

Дівчина вийшла у світ і похизувалася своїм луком в соцмережах.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес відвідала відкриття магазину косметики та парфумерії в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, а потім сходила до ресторану на суші, фото звідки й показала у своєму Instagram.

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Для свого чергового виходу у світ кохана Кріштіану Роналду обрала довгу сукню з шкіряним поясом, яку доповнила чорними мюлями на підборах, розкішними аксесуарами з діамантами — годинником, браслетом і каблучками, а також однією з її численних сумок Hermès Birkin у рідкісному блакитному кольорі та зі шкіри крокодила.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

На одному з фото Джорджина знята зі своєю донькою Беллою Есмеральдою, яку вона тримає на руках.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше багатодітна мати Джорджіна Родрігес показала, як підтримує себе у формі.

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