У діамантах та з дорогою сумкою: Джорджина Родрігес сходила на вечерю

Дівчина вийшла у світ і похизувалася своїм луком в соцмережах.
30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес відвідала відкриття магазину косметики та парфумерії в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, а потім сходила до ресторану на суші, фото звідки й показала у своєму Instagram.
(гортайте фото вправо)
Для свого чергового виходу у світ кохана Кріштіану Роналду обрала довгу сукню з шкіряним поясом, яку доповнила чорними мюлями на підборах, розкішними аксесуарами з діамантами — годинником, браслетом і каблучками, а також однією з її численних сумок Hermès Birkin у рідкісному блакитному кольорі та зі шкіри крокодила.
На одному з фото Джорджина знята зі своєю донькою Беллою Есмеральдою, яку вона тримає на руках.
Нагадаємо, раніше багатодітна мати Джорджіна Родрігес показала, як підтримує себе у формі.
Читайте також:
- Обіймаються та цілуються: Джорджина Родрігес показала романтичне відео з Кріштіану Роналду
- У бікіні, розшитому стразами: Джорджина Родрігес відпочила на пляжі з коханим
- Від батьків не відстають: Джорджина Родрігес показала, як її діти займаються у спортзалі