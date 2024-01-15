У діамантах та з пишним декольте: ефектний образ Джорджини Родрігес

Дівчина любить дорогі аксесуари і часто ними хизується.

29-річна модель, інфлуенсерка та кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – продемонструвала вечірній образ, у якому сходила на вечерю.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Вона одягла червону сукню з тонкої напівпрозорої тканини з ефектним декольте, що підкреслило її груди. Свій образ зірка доповнила дорогими аксесуарами — кільцями та браслетами з діамантами та чорною Hermes Birkin зі шкіри крокодила, а також чорними туфлями-човниками на шпильках та "хижим" червоним манікюром.

Джорджана Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес відвідала із сином на гонку "Формули-1". Мама із сином позували на трибунах. Джорджіна була одягнена в обтислу сукню-бюстьє, яку доповнила розкішною блакитною сумкою Hermes Birkin з крокодилової шкіри, на плечі вона накинула блакитний джемпер, а з прикрас віддала перевагу комплекту від Van Cleef & Arpels та кільцям та браслету Cartier.

Джорджина Родрігес із сином на "Формулі-1" / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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