У діамантах та з пишним декольте: ефектний образ Джорджини Родрігес

Дівчина любить дорогі аксесуари і часто ними хизується.
29-річна модель, інфлуенсерка та кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – продемонструвала вечірній образ, у якому сходила на вечерю.
Вона одягла червону сукню з тонкої напівпрозорої тканини з ефектним декольте, що підкреслило її груди. Свій образ зірка доповнила дорогими аксесуарами — кільцями та браслетами з діамантами та чорною Hermes Birkin зі шкіри крокодила, а також чорними туфлями-човниками на шпильках та "хижим" червоним манікюром.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес відвідала із сином на гонку "Формули-1". Мама із сином позували на трибунах. Джорджіна була одягнена в обтислу сукню-бюстьє, яку доповнила розкішною блакитною сумкою Hermes Birkin з крокодилової шкіри, на плечі вона накинула блакитний джемпер, а з прикрас віддала перевагу комплекту від Van Cleef & Arpels та кільцям та браслету Cartier.
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