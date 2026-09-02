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У діамантах і чорній сукні з корсетним ліфом: чарівна Алессандра Амбросіо сяяла на відкритті кінофестивалю у Венеції
Бразильська супермодель з’явилася на кіноподії у спокусливому чорному вбранні та розкішних прикрасах.
Алессандра Амбросіо відвідала церемонію відкриття 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, яка відбулася у залі Sala Grande на острові Лідо. Цього вечора гостям представили біографічну драму «Чорнила» (Ink) режисера Денні Бойла.
На червоній доріжці супермодель з’явилася у чорній максісукні приталеного силуету. Вбрання мало корсетний ліф на широких бретельках із чашками, який красиво підкреслив декольте Алессандри.
Талію акцентувала широка атласна вставка, а довга обтисла спідниця була повністю задрапірована. Вона підкреслила струнку фігуру знаменитості й завершувалася невеликим шлейфом.
Образ Амбросіо доповнила чорними босоніжками на підборах і розкішними діамантовими прикрасами: кольє, браслетом, сережками та кількома каблучками. На нігтях у неї був ніжний перламутровий манікюр.
Волосся модель уклала набік великими голлівудськими хвилями. В макіяжі вона зробила акцент на рожевих рум’янах.
Нагадаємо, Алессандра Амбросіо виходить заміж. Вона похизувалась обручкою з великим каменем.