У діамантових прикрасах і сукні зі стразами: ексдівчина сина Алена Делона на кінофестивалі у Венеції

Свева Альвіті в ефектному вбранні сяяла на черввоній доріжці.
Колишня дівчина сина Алена Делона – Ентоні Делона, італійська акторка Свева Альвіті відвідала церемонію закриття Венеційського кінофестивалю на острові Лідо.
На червоній доріжці дівчина з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була бежева сукня-бюстьє по фігурі, повністю розшита стразами. Свева мала стрункий і красивий вигляд.
Волосся вона уклала у локони, зробила макіяж із блискучими тінями, молочний манікюр і завершила лук діамантовими прикрасами – сережками, кольє і каблучкою.
Нагадаємо, італійська акторка Денізе Капецца на Венеційському кінофестивалі постала у білій сукні максі без бретельок, пишним декольте з драпуванням, баскою зі срібними вставками і високим розрізом.
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