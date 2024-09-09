У діамантових прикрасах і сукні зі стразами: ексдівчина сина Алена Делона на кінофестивалі у Венеції

Свева Альвіті в ефектному вбранні сяяла на черввоній доріжці.

Колишня дівчина сина Алена Делона – Ентоні Делона, італійська акторка Свева Альвіті відвідала церемонію закриття Венеційського кінофестивалю на острові Лідо.

На червоній доріжці дівчина з'явилася в ефектному аутфіті. На ній була бежева сукня-бюстьє по фігурі, повністю розшита стразами. Свева мала стрункий і красивий вигляд.

Свева Альвіті / Фото: Getty Images

Волосся вона уклала у локони, зробила макіяж із блискучими тінями, молочний манікюр і завершила лук діамантовими прикрасами – сережками, кольє і каблучкою.

Свева Альвіті / Фото: Associated Press

Нагадаємо, італійська акторка Денізе Капецца на Венеційському кінофестивалі постала у білій сукні максі без бретельок, пишним декольте з драпуванням, баскою зі срібними вставками і високим розрізом.

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