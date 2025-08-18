У діловому костюмі і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приїхала до Вашингтона

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Її зустріла керівниця державного протоколу Білого дому Моніка Кроулі.

Моніка Кроулі і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Премʼєрка зявилася там у діловому аутфіті. На ній був костюм графітового відтінку, який складався з приталеного жакета і широких штанів з виточками.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Образ Мелоні доповнила біло-сірим светром і чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж з рожевою помадою і молочний манікюр. Вуха політикиня прикрасила сережками з перлами, а руки — каблучками.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні відвідала Сербію у білосніжному штанному костюмі й бежевому топі.