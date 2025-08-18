ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
644
Час на прочитання
1 хв

У діловому костюмі і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приїхала до Вашингтона

Джорджа Мелоні з робочим візитом відвідала США.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Її зустріла керівниця державного протоколу Білого дому Моніка Кроулі.

Моніка Кроулі і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Моніка Кроулі і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Премʼєрка зявилася там у діловому аутфіті. На ній був костюм графітового відтінку, який складався з приталеного жакета і широких штанів з виточками.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Образ Мелоні доповнила біло-сірим светром і чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж з рожевою помадою і молочний манікюр. Вуха політикиня прикрасила сережками з перлами, а руки — каблучками.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні відвідала Сербію у білосніжному штанному костюмі й бежевому топі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie