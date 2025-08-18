- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 644
- Час на прочитання
- 1 хв
У діловому костюмі і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приїхала до Вашингтона
Джорджа Мелоні з робочим візитом відвідала США.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Її зустріла керівниця державного протоколу Білого дому Моніка Кроулі.
Премʼєрка зявилася там у діловому аутфіті. На ній був костюм графітового відтінку, який складався з приталеного жакета і широких штанів з виточками.
Образ Мелоні доповнила біло-сірим светром і чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж з рожевою помадою і молочний манікюр. Вуха політикиня прикрасила сережками з перлами, а руки — каблучками.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні відвідала Сербію у білосніжному штанному костюмі й бежевому топі.