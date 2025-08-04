У діловому костюмі і з золотою брошкою: Олена Зеленська на форумі в Японії

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська у Токіо взяла участь в Українсько-японському форумі зі сприяння економічному відновленню України. Мета заходу — зміцнити вже налагоджені відносини між країнами і знайти нові можливості співпраці — через японські інвестиції, обмін досвідом і впровадження інноваційних рішень.

У своєму виступі перша леді наголосила на важливому вимірі відбудови — людському.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Справжнє відновлення України неможливе без відновлення людини. Розповіла, що сьогодні в цьому напрямі робить моя Фундація та яких результатів вдалося досягти, зокрема в проєктах для дітей і підлітків», — написала Зеленська у дописі у соцмережі.

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На заході дружина президента постала у діловому образі. На Зеленській був чорний топ і світло-сірий штанний костюм, до лацкану якого вона прикріпила золоту брошку.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж у ніжних відтінках і завершила аутфіт лаконічними сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська разом із Тіною Кароль і Жаном Беленюком побувала в таборі на Буковині.