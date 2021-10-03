У діловому костюмі: Джуліанну Мур помітили на зніманнях нового фільму

У цьому фільмі оскароносна акторка перетвориться на шахрайку.

Зовсім нещодавно 60-річна Джуліанна Мур презентувала свою новою роботу, музичний фільм "Дорогий Еван Генсен", як уже знову потрапила під приціл фотографів в Нью-Йорку. Акторка приступила до роботи в новій картині Sharper ("Найгостріше") для AppleTV +.

Джуліанна Мур / Getty Images

У фільмі Мур зіграє аферистку, але ось за її образом на знімальному майданчику передбачити таку роль важко, адже Джуліанна була одягнена в елегантний штанний костюм кольору кемел, який поєднала з чорним топом, туфлями-човниками і сумкою Hermès.

Джуліанна Мур / Getty Images

Але фільм з Мур не єдиний, який знімається у "Великому яблуці". Також неодноразово під приціл папараці потрапляла і Міла Куніс, адже вона зараз працює над картиною під назвою Luckiest Girl Alive ("Найщасливіша дівчина у світі"), яка стане екранізацією бестселер New York Times — детективного роману написаного американською письменницею Джесікою Нолл.

Міла Куніс / Getty Images

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