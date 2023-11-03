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У діловому костюмі та з яскравою помадою: елегантна Шарліз Терон відвідала Саміт благодійності

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У діловому костюмі та з яскравою помадою: елегантна Шарліз Терон відвідала Саміт благодійності

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Образ акторки був лаконічним і стриманим.

У Нью-Йорку відбувся 10-й щорічний Саміт благодійності, організований виданням Town & Country, і цього разу його почесною гостею стала акторка, філантропка та активістка Шарліз Терон. Жінка взяла участь у дискусії перед іншими почесними гостями заходу.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Цього разу вона одягнулася стримано й по-діловому, оскільки віддала перевагу стильному костюму з жакетом та спідницею зі щільної теплої тканини чорного кольору.

Жакет костюма був двобортним, а під нього знаменитість одягла водолазку молочного відтінку у дрібний рубчик.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Волосся вона зібрала в низький хвіст із проділом посередині голови, доповнила образ годинником, браслетом, чорним манікюром і яскравою малиновою помадою.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press
Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Також акторка дала інтерв'ю виданню Town & Country та знялася для обкладинки.

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Дата публікації
Перегляди
719
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