У діловому костюмі та з яскравою помадою: елегантна Шарліз Терон відвідала Саміт благодійності

Образ акторки був лаконічним і стриманим.
У Нью-Йорку відбувся 10-й щорічний Саміт благодійності, організований виданням Town & Country, і цього разу його почесною гостею стала акторка, філантропка та активістка Шарліз Терон. Жінка взяла участь у дискусії перед іншими почесними гостями заходу.
Цього разу вона одягнулася стримано й по-діловому, оскільки віддала перевагу стильному костюму з жакетом та спідницею зі щільної теплої тканини чорного кольору.
Жакет костюма був двобортним, а під нього знаменитість одягла водолазку молочного відтінку у дрібний рубчик.
Волосся вона зібрала в низький хвіст із проділом посередині голови, доповнила образ годинником, браслетом, чорним манікюром і яскравою малиновою помадою.
Також акторка дала інтерв'ю виданню Town & Country та знялася для обкладинки.
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