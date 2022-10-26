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У діловому образі: акторка Дрю Беррімор потрапила під приціл фотографів дорогою на інтерв'ю

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У діловому образі: акторка Дрю Беррімор потрапила під приціл фотографів дорогою на інтерв'ю

Дрю Беррімор / Фото: Getty Images

Зірка серії фільмів "Ангели Чарлі" не дає про себе забути і активно з'являється на телебаченні.

47-річну акторку та телеведучу Дрю Беррімор сфотографували папараці, коли вона виходила з автомобіля в центрі Нью-Йорка і розмовляла телефоном. Зірка прямувала до студії SiriusXM Studios, щоб взяти участь у шоу Говарда Стерна.

На ній був темно-синій смугастий штанний костюм, що складається з подовженого блейзера і штанів палацо. Його Дрю доповнила блузою пудрового відтінку, босоніжками на високих платформах і золотим годинником.

Також зірка та її стилісти не забули про укладання і зробили об'ємну зачіску з легкими локонами.

Дрю Беррімор / © Getty Images
Дрю Беррімор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Дрю є виконавчою продюсеркою і веде своє власне денне токшоу на каналі CBS вже три сезони.

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Дата публікації
Перегляди
455
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