У діловому образі: акторка Дрю Беррімор потрапила під приціл фотографів дорогою на інтерв'ю

Зірка серії фільмів "Ангели Чарлі" не дає про себе забути і активно з'являється на телебаченні.
47-річну акторку та телеведучу Дрю Беррімор сфотографували папараці, коли вона виходила з автомобіля в центрі Нью-Йорка і розмовляла телефоном. Зірка прямувала до студії SiriusXM Studios, щоб взяти участь у шоу Говарда Стерна.
На ній був темно-синій смугастий штанний костюм, що складається з подовженого блейзера і штанів палацо. Його Дрю доповнила блузою пудрового відтінку, босоніжками на високих платформах і золотим годинником.
Також зірка та її стилісти не забули про укладання і зробили об'ємну зачіску з легкими локонами.
Нагадаємо, що Дрю є виконавчою продюсеркою і веде своє власне денне токшоу на каналі CBS вже три сезони.
Читайте також:
- Щось пішло не так: Дрю Беррімор з'явилася на червоній доріжці у гарній сукні, але забула про манікюр
- В образі принцеси: Дрю Беррімор у пишній сукні з воланами на червоній доріжці
- У кюлотах та модній блузі Max Mara: Дрю Беррімор на зніманнях у Нью-Йорку
Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram