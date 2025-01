У димчасто-рожевій шубі і мінісукні з поясом: акторка Кеке Палмер у гарному аутфіті сходила на шоу

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила американська акторка і співачка – Кеке Палмер. Вона йшла на шоу "Доброго ранку, Америка", де розповіла про знімання у фільмі "One of Them Days".

Дівчина мала ефектний вигляд. На ній була димчасто-рожева довга шуба зі штучного хутра і мінісукня теракотово-помаранчевого відтінку з колекції Dolce & Gabbana 2007 року з широким поясом на блискавці і тонким золотистим ремінцем.

Кеке Палмер / Фото: Getty Images

Аутфіт Кеке доповнила бордовими лакованими туфлями на високих шпильках і з золотистими пряжками-ланцюжками. У руці вона тримала білу сумку Dior Lady D-Joy.

Лук Палмер доповнила гарним укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками і глянцевим блиском. Вуха вона прикрасила золотими сережками і каблучками з камінням.

