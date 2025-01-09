У дивній сукні, голомоза і з довгими нігтями: зірка фільму "Wicked: Чародійка" Синтія Еріво на церемонії

38-річна акторка і співачка в авангардному образі з'явилася на заході.
Зірка фільму "Wicked: Чародійка" Синтія Еріво відвідала церемонію вручення премії National Board Of Review Awards у Нью-Йорку. Разом зі своєю колегою зі стрічки Аріаною Гранде вона виграла нагороду NBR Spotlight Award.
Для своєї появи акторка обрала авангардну чорно-білу сукню з принтом і без рукавів, яку спеціально для неї створив бренд Loewe. Під спідницею було велике коло, що мало трохи дивний вигляд. Зверху вона одягла біле пальто.
Аутфіт Еріво доповнила чорними шкіряними туфлями на підборах від Christian Louboutin та ювелірними прикрасами Roberto Coin. Вона була голомоза і з макіяжем із пишними віями. Довжелезний різнокольоровий манікюр із декором завершив лук Синтії.
Нагадаємо,Синтія Еріво з'явилася на презентації "Wicked: Чародійка" в екстравагантній чорній сукні з "руками", які стирчали.
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