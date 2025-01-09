У дивній сукні, голомоза і з довгими нігтями: зірка фільму "Wicked: Чародійка" Синтія Еріво на церемонії

38-річна акторка і співачка в авангардному образі з'явилася на заході.

Зірка фільму "Wicked: Чародійка" Синтія Еріво відвідала церемонію вручення премії National Board Of Review Awards у Нью-Йорку. Разом зі своєю колегою зі стрічки Аріаною Гранде вона виграла нагороду NBR Spotlight Award.

Для своєї появи акторка обрала авангардну чорно-білу сукню з принтом і без рукавів, яку спеціально для неї створив бренд Loewe. Під спідницею було велике коло, що мало трохи дивний вигляд. Зверху вона одягла біле пальто.

Синтія Еріво / Фото: Getty Images

Аутфіт Еріво доповнила чорними шкіряними туфлями на підборах від Christian Louboutin та ювелірними прикрасами Roberto Coin. Вона була голомоза і з макіяжем із пишними віями. Довжелезний різнокольоровий манікюр із декором завершив лук Синтії.

Нагадаємо,Синтія Еріво з'явилася на презентації "Wicked: Чародійка" в екстравагантній чорній сукні з "руками", які стирчали.

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