У дивній сукні і козаках: співачка Еллі Голдінг відвідала світський захід

У дивній сукні і козаках: співачка Еллі Голдінг відвідала світський захід

Зірка вибрала дуже незвичайну сукню для свого виходу.

У минулі вихідні в англійському містечку Егам відбулися змагання Королівського кубка з кінного поло, які традиційно огранізовував бренд Cartier. Однією з гостей гламурного заходу стала британська співачка Еллі Голдінг, яка здивувала вибором свого яскравого образу.

Дівчина з'явилася в об'ємній багатошаровій сукні із зимової колекції Olivia Creighton. Вбрання було з коміром-стійкою, асиметричною спідницею і виконане в дрібну квіточку. Доповнили вбрання білі чоботи козаки, кілька прикрас і легкий макіяж.

Еллі Голдінг / Getty Images

Нагадаємо, що зовсім нещодавно у Еллі Голдінг і її чоловіка — артдилера Каспара Джоплінга народився син. Хлопчика назвали Артур Евер Вінтер Джоплінг і розкрили вони його ім'я досить оригінально — давши оголошення в спеціальному розділі газети The Times.

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