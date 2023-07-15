У дивній сукні з аплікацією та чорним бантом: Емма Вотсон сходила на тенісний турнір

Зірка "Гаррі Поттера" — 33-річна британська акторка Емма Вотсон відвідала останній тринадцятий день Вімблдонського турніру, де принцеса Уельська в приголомшливому образі вручила приз Маркеті Вондроушовій.

Акторка ж прийшла подивитися турнір, а потім відвідала вечірку evian VIP Suite. На Еммі того дня була досить дивна двоколірна сукня до колін з квітковою аплікацією та чорний доповненням на ліфі, яке нагадувало бант.

Образ вона доповнила босоніжками на підборах та сумкою на довгому ременці. Також акторка зробила досить лаконічний макіяж та французький манікюр і педткюр.

Емма Вотсон / Фото: Getty Images

На трибунах, під час змагання, Емма сиділа поряд зі співаком Льюїсом Капальді. Вони активно про щось балакали та пили напої.

Емма Вотсон і Льюїс Капальді / Фото: Associated Press

Емма Вотсон і Льюїс Капальді / Фото: Associated Press

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