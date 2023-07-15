У дивній сукні з аплікацією та чорним бантом: Емма Вотсон сходила на тенісний турнір

Британська зірка рідко відвідує світські заходи, але фінал Вімблдону пропустити не могла.
Зірка "Гаррі Поттера" — 33-річна британська акторка Емма Вотсон відвідала останній тринадцятий день Вімблдонського турніру, де принцеса Уельська в приголомшливому образі вручила приз Маркеті Вондроушовій.
Акторка ж прийшла подивитися турнір, а потім відвідала вечірку evian VIP Suite. На Еммі того дня була досить дивна двоколірна сукня до колін з квітковою аплікацією та чорний доповненням на ліфі, яке нагадувало бант.
Образ вона доповнила босоніжками на підборах та сумкою на довгому ременці. Також акторка зробила досить лаконічний макіяж та французький манікюр і педткюр.
На трибунах, під час змагання, Емма сиділа поряд зі співаком Льюїсом Капальді. Вони активно про щось балакали та пили напої.
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