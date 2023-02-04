У дивному чепчику і без брів: молодша сестра Майлі Сайрус одягла смішне вбрання на захід

Поки співачка та акторка Майлі Сайрус збирає перші місця у чартах по всьому світу зі своїм новим хітом Flowers, її молодша сестра Ноа вирішила стати світською левицею.

Минулого тижня вона засвітилася на Тижні високої моди в Парижі, а зараз проводить час у Нью-Йорку, де 2 лютого відвідала гламурну вечірку організовану з нагоди колаборації брендів Stella McCartney X Adidas.

Для заходу Ноа обрала повністю білий лук, в якому поєднала сукню-майку від бренду Stella McCartney з колекції весна-літо 2023. Сукня мала складний дизайн з вставками із різної тканини і навіть з рюшами, одна з яких доволі сильно пом'ялася.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Це вбрання вона доповнила високими ботфортами на підборах та напівпрозорими рукавичками.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Також дуже незвичайною і досить дивною частиною образу став білий чепчик із рюшами, який нагадував дитячий. Ну і наслідуючи головний б'юті-тренд 2022 року Ноа освітлила брови.

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Ноа Сайрус / Фото: Associated Press

Цей образ Ноа нагадав нам вбрання французької моделі Сінді Бруни від бренду Richard Quinn, в якому вона з'явилася на церемонії Fashion Awards 2021 року.

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