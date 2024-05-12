Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У дивному вбранні з величезними рюшами: Ума Турман здивувала вибором сукні для червоної доріжки

У дивному вбранні з величезними рюшами: Ума Турман здивувала вибором сукні для червоної доріжки

Ума Турман / Фото: Associated Press

Незвичайний дизайн вбрання привернув увагу.

Акторка Ума Турман з'явилася серед гостей 35-ї щорічної церемонії вручення премії GLAAD Media Awards у Нью-Йорку. Зірка вийшла на червону доріжку цього заходу у досить незвичайному ансамблі, який включав шовкову блузу, укорочений жакет і просо величезну спідницю з безліччю рюш.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

Жакет був з ґудзиками та довгими рукавами, які Ума підвернула, а ось спідницю прикрашали різнокольорові смуги тканини у кольорах веселки.

54-річна акторка доповнила вбрання багатошаровим кольє на шиї, декількома прикрасами на руках, а також великими круглими сережками у вухах. Волосся у неї було зібране в зачіску, а на обличчі Умі зробили ніжний макіяж.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

Цей її вихід у світ стався після появи на Met Gala 2024 у блакитній сукні з метеликами, яку для неї створив бренд дизайнера Торі Берч. Метелики були на плечах та спині виробу. Вони були виготовлені з шовкової органзи повністю вручну.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press
Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

Читайте також:

Через що Ума Турман розсварилася із Тарантіно та що зруйнувало її шлюб із Гері Олдменом

Через що Ума Турман розсварилася із Тарантіно та що зруйнувало її шлюб із Гері Олдменом

Повʼязані теми:

Наступна публікація