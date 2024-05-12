У дивному вбранні з величезними рюшами: Ума Турман здивувала вибором сукні для червоної доріжки

Акторка Ума Турман з'явилася серед гостей 35-ї щорічної церемонії вручення премії GLAAD Media Awards у Нью-Йорку. Зірка вийшла на червону доріжку цього заходу у досить незвичайному ансамблі, який включав шовкову блузу, укорочений жакет і просо величезну спідницю з безліччю рюш.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Жакет був з ґудзиками та довгими рукавами, які Ума підвернула, а ось спідницю прикрашали різнокольорові смуги тканини у кольорах веселки.

54-річна акторка доповнила вбрання багатошаровим кольє на шиї, декількома прикрасами на руках, а також великими круглими сережками у вухах. Волосся у неї було зібране в зачіску, а на обличчі Умі зробили ніжний макіяж.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Цей її вихід у світ стався після появи на Met Gala 2024 у блакитній сукні з метеликами, яку для неї створив бренд дизайнера Торі Берч. Метелики були на плечах та спині виробу. Вони були виготовлені з шовкової органзи повністю вручну.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Ума Турман / Фото: Associated Press

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