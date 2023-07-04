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У дивному золотому капелюшку та з декольте: стильна Cardi B відвідала показ бренду Thom Browne

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У дивному золотому капелюшку та з декольте: стильна Cardi B відвідала показ бренду Thom Browne

Cardi B / Фото: Getty Images

Співачка знову підкреслила свою ефектну фігуру незвичайним образом.

30-річна хіп-хоп-виконавиця Cardi B відвідала показ бренду Thom Browne, що відбувся у Парижі у межах Тижня високої моди. На заході публіці було представлено колекцію осінь-зима 2023-2024, а відбувався він у Палаці Гарньє.

Співачка Cardi B одягла на фешншоу дизайнера твідову сукню-футляр нижче колін, яка ідеально сиділа на фігурі зірки. Сукня також мала довгі рукави і глибоке декольте, яке підкреслювало її груди, а ось талію американки підкреслював золотистий пояс-ланцюжок з маленьким золотистим собакою.

Свій дизайнерський лук співачка також доповнила досить дивним золотистим капелюхом у сітку, великими сережками, білими туфлями-човниками та невеликою круглою сумкою у вигляді циферблата годинника.

Cardi B / © Getty Images
Cardi B / Фото: Getty Images

Того ж дня красуня продемонструвала ще одне вбрання — чорну оксамитову сукню від бренду Schiaparelli, яку вона носила з накидкою. Цей образ зірка теж одягла на показ високої моди у Парижі.

Карді Бі / © Getty Images
Карді Бі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
161
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