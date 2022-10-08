У дивовижній сукні з пір'ям: Флоренс П'ю на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю

Вона відвідала прем'єру фільму "Диво" режисера Себастьяна Леліо.
26-річна акторка Флоренс П'ю стала гостею щорічного Лондонського кінофестивалю. У п'ятницю, 7 жовтня, зірка вийшла на червону доріжку в дивовижній сукні коралового відтінку від бренду Valentino.
Це вбрання вперше було представлено під час кутюрного показу осінь-зима 2022-2023, який проводився в Римі на Іспанських сходах. Саме після того шоу на Флоренс звалився шквал критики через її прозору сукню, хейтери критикували оголені груди дівчини.
Цього разу її сукня була закритішою, а прикрашав її виріз на талії, плісування на декольте та довгий шлейф.
Спереду сукню прикрашало страусове пір'я.
Образ Флоренс доповнила зачіска з хвилею на скронях, у стилі Старого Голлівуду, перстень у формі квітки та сережки-люстри з жовтим та білим камінням.
Макіяж акторки був дуже лаконічним і підкреслював натуральну красу дівчини.
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