У дивовижній сукні з пір'ям: Флоренс П'ю на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю

26-річна акторка Флоренс П'ю стала гостею щорічного Лондонського кінофестивалю. У п'ятницю, 7 жовтня, зірка вийшла на червону доріжку в дивовижній сукні коралового відтінку від бренду Valentino.

Це вбрання вперше було представлено під час кутюрного показу осінь-зима 2022-2023, який проводився в Римі на Іспанських сходах. Саме після того шоу на Флоренс звалився шквал критики через її прозору сукню, хейтери критикували оголені груди дівчини.

Цього разу її сукня була закритішою, а прикрашав її виріз на талії, плісування на декольте та довгий шлейф.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Спереду сукню прикрашало страусове пір'я.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Образ Флоренс доповнила зачіска з хвилею на скронях, у стилі Старого Голлівуду, перстень у формі квітки та сережки-люстри з жовтим та білим камінням.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Макіяж акторки був дуже лаконічним і підкреслював натуральну красу дівчини.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

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