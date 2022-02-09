У дивовижному вбранні від Valentino: Адель одягла ексклюзивну сукню, щоб заспівати на сцені

У дивовижному вбранні від Valentino: Адель одягла ексклюзивну сукню, щоб заспівати на сцені

Знаменитість виступила на сцені найпрестижнішої музичної церемонії.

Вчорашній день став для співачки Адель черговим тріумфом на BRIT Awards, адже вона здобула одразу три нагороди та виконала кілька хітів з нового альбому "30". Під час виступу з піснею I Drink Wine Адель з'явилася на сцені в чудовому вбранні від Valentino, яке креативний директор Модного дому П'єр Паоло Піччолі створив спеціально для неї.

Адель / Associated Press

Вбрання було виконане з шифона лаймового кольору і повністю розшите паєтками. Сукня мала довгі рукави, а ось плечі, навпаки, залишалися відкритими. Також через паєтки сукня гарно виблискувала під софітами.

Адель / Associated Press

Доповнили це елегантне вбрання золотисті туфлі-слінгбеки теж від Valentino. Волосся співачки уклали в красиву зачіску хвилями в стилі в стилі 40-х років.

Адель / Associated Press

На червоній доріжці перед початком заходу Адель з'явилася у чорній довгій сукні Armani Prive, V-подібне декольте якої прикрашала тюль.

Адель / Associated Press

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