У дивовижному вбранні від Valentino: Адель одягла ексклюзивну сукню, щоб заспівати на сцені

Знаменитість виступила на сцені найпрестижнішої музичної церемонії.
Вчорашній день став для співачки Адель черговим тріумфом на BRIT Awards, адже вона здобула одразу три нагороди та виконала кілька хітів з нового альбому "30". Під час виступу з піснею I Drink Wine Адель з'явилася на сцені в чудовому вбранні від Valentino, яке креативний директор Модного дому П'єр Паоло Піччолі створив спеціально для неї.
Вбрання було виконане з шифона лаймового кольору і повністю розшите паєтками. Сукня мала довгі рукави, а ось плечі, навпаки, залишалися відкритими. Також через паєтки сукня гарно виблискувала під софітами.
Доповнили це елегантне вбрання золотисті туфлі-слінгбеки теж від Valentino. Волосся співачки уклали в красиву зачіску хвилями в стилі в стилі 40-х років.
На червоній доріжці перед початком заходу Адель з'явилася у чорній довгій сукні Armani Prive, V-подібне декольте якої прикрашала тюль.
Читайте також:
- У вбранні від Dior: Адель заспівала свій новий хіт Easy On Me у Каннах
- Аксесуари під нове тату: розглядаємо ближче образ Адель і розкриваємо його таємний сенс
- У сукні-русалці та красивих сережках: Адель виступила у Лос-Анджелесі
- Неймовірно красива: хто створив вбрання Адель для нового кліпу Easy On Me