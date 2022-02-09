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У дивовижному вбранні від Valentino: Адель одягла ексклюзивну сукню, щоб заспівати на сцені

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У дивовижному вбранні від Valentino: Адель одягла ексклюзивну сукню, щоб заспівати на сцені

Адель / Associated Press

Знаменитість виступила на сцені найпрестижнішої музичної церемонії.

Вчорашній день став для співачки Адель черговим тріумфом на BRIT Awards, адже вона здобула одразу три нагороди та виконала кілька хітів з нового альбому "30". Під час виступу з піснею I Drink Wine Адель з'явилася на сцені в чудовому вбранні від Valentino, яке креативний директор Модного дому П'єр Паоло Піччолі створив спеціально для неї.

Адель / © Associated Press
Адель / Associated Press

Вбрання було виконане з шифона лаймового кольору і повністю розшите паєтками. Сукня мала довгі рукави, а ось плечі, навпаки, залишалися відкритими. Також через паєтки сукня гарно виблискувала під софітами.

Адель / © Associated Press
Адель / Associated Press

Доповнили це елегантне вбрання золотисті туфлі-слінгбеки теж від Valentino. Волосся співачки уклали в красиву зачіску хвилями в стилі в стилі 40-х років.

Адель / © Associated Press
Адель / Associated Press

На червоній доріжці перед початком заходу Адель з'явилася у чорній довгій сукні Armani Prive, V-подібне декольте якої прикрашала тюль.

Адель / © Associated Press
Адель / Associated Press

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