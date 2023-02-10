У дизайнерській спідниці та прикрасах з діамантами: Ріанна на пресконференції з приводу "Суперкубка"

Співачка розповіла про одне з найбільших шоу за всю свою кар'єру.

Ріанна після тривалої перерви у музичній діяльності поступово повертається у світ шоубізнесу, та ще й дуже гучно. Випустивши першу за кілька років пісню дівчина одразу отримала номінацію на "Оскар", а також незабаром стане зіркою "Супербоула", виступивши в перерві гри.

9 лютого співачка відвідала пресконференції, присвячену її виступу на "Суперкубку", де відповіла на запитання журналістів, у тому числі і про особисте життя.

Для інтерв'ю попзірка обрала незвичайну спідницю з розрізами, що імітує шкіру крокодила, з колекції весна-літо 2022 року бренду Alaïa, яку поєднуала з чорним топом на бретельках.

Ріанна / Фото: Associated Press

Наверх Рірі одягла хутряну коротку дублянку у коричневому кольорі, а також додала гламуру каблучками від Messika та сережками Maria Tash. Шию співачки прикрашало кольє у вигляді ланцюга.

Ріанна / Фото: Associated Press

Дуже ефектними були і босоніжки співачки, оскільки мали оригінальні пелеплетіння.

Ріанна / Фото: Associated Press

В інтерв'ю Ріанна зізналася, що виступити на "Суперкубку" погодилася через три місяці після пологів, але хоч трохи й сумнівалася, все ж таки вирішила, що повинна зробити це.

"Коли ти стаєш мамою, просто відбувається щось, коли ти відчуваєш, що можеш підкорити світ, ти можеш зробити будь-що", — прокоментувала вона своє рішення про участь.

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