У дорогоцінній короні з перлами: "Міс Всесвіт-2024" відвідала захід у Маямі

Це був її перший подібний вихід у світ як переможниці.

17 листопада у Мехіко пройшов фінал "Міс Всесвіт-2024". Переможницею 73-го міжнародного конкурсу стала 21-річна представниця Данії – Вікторія К'єр Тейлвіг.

Дівчина відвідала захід у Центрі мистецтв Гарі Надера, де їй вручили ключ від міста, і це була її перша поява на публіці після перемоги.

На Вікторії того дня була оригінальна сукня без рукавів, але з яскравим принтом з жіночими обличчями. Носила це вбрання вона у поєднанні з чорними слінгбеками.

Вікторія К'єр Тейлвіг, "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Getty Images

Звичайно ж, вона з'явилася на публіці у своїй розкішній короні переможниці, яка зроблена із золота та перлів, а також зі стрічкою з написом Miss Universe.

Вікторія К'єр Тейлвіг, "Міс Всесвіт-2024" / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Україну на конкурсі представляла одеситка Аліна Пономаренко, але, на жаль, вона не змогла потрапити до грандфіналу.

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