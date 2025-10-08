У дорогих аксесуарах: модель Міранду Керр помітили в Нью-Йорку і вона мала чудовий вигляд

Міранда Керр / © Getty Images

Міранду Керр помітили в Нью-Йорку, коли вона ходила на інтерв’ю на відоме шоу.

42-річна модель йшла вулицею в легкій спідниці з червоним принтом, чорному топі та шкіряній куртці, які доповнила дорогими аксесуарами: окулярами Céline, білими туфлями від Louis Vuitton, а також чорною сумкою-мішком. У руці Міранда також тримала пакет від свого бренду органічної косметики KORA Organics.

Міранда Керр / © Getty Images

У такому образі вона з’явилася на шоу Today With Jenna & Friends, де розповіла, як дружба з Кеті Перрі допомогла їй впоратися зі спільним вихованням дітей з колишнім чоловіком Орландо Блумом. Австралійська супермодель має 14-річного сина Флінна від Блума, з яким розлучилася 2013 року. Від того часу Керр знову вийшла заміж за генерального директора Snapchat Евана Шпігеля та народила ще трьох синів, а в Перрі та Блума є п’ятирічна донька Дейзі. У липні Перрі та Блум оголосили про своє розставання.

«Мені здається, що просто любити і поважати одне одного дуже важливо», — сказала Керр. «Усі ми люди, і я думаю, важливо ставити дітей на перше місце, враховувати їхні потреби і робити так, щоб кожен почувався прийнятим і любимим. Зрештою, ми всі люди і всі намагаємося бути кращою версією себе. Чому б не стати гарним прикладом для наших дітей?»