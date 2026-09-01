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- Шоу-бізнес
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У дощовиках на водному атракціоні: Адама Сендлера і Сальму Гаєк заскочили під час знімань "Однокласників 3"
Актори повернулися до своїх ролей у комедійній франшизі “Однокласники“ від Netflix.
Папараці зазнімкували Адама Сендлера та Сальму Гаєк на знімальному майданчику третьої частини популярної комедійної франшизи «Однокласники» (Grown Ups 3) у парку розваг Кінсбург у Нью-Джерсі.
Актори були одягнені у яскраві помаранчеві дощовики з капюшонами. Сендлер та Гаєк осідлали водний атракціон і, схоже, отримали чимало емоцій від такої розваги. Вони розбризкували воду, сміялися і насолоджувалися знімальним процесом.
Знімання у парку розваг чудово вписуються в атмосферу франшизи «Однокласники», яка відома гумористичними ситуаціями за участю компанії друзів, що намагаються зберегти дитячу безтурботність уже в дорослому житті.