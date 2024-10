У довгій червоній смугастій сукні: Ешлі Робертс відвідала циркове шоу в Лондоні

43-річна Ешлі Робертс — ексзірка гурту The Pussycat Dolls і ведуча на британському радіо — з'явилася на заході в Лондоні. Вона завітала на світову прем'єру циркового шоу COME ALIVE! The Greatest Showman Circus Spectacular, яке було натхнене фільмом 2017 року "Найвидатніший шоумен", в якому знімався Г'ю Джекман.

Ешлі обрала для заходу яскраву червону сукню фасону русалка. У вбрання були довгі рукави та прозорі вставки з капрону. Це ефектне та оригінальне вбрання зірка доповнила високою зачіскою та яскравим макіяжем. Також Ешлі зробила довгий манікюр чорного кольору.

Вбрання чудово підкреслювало струнку і спортивну фігуру Робертс, яка багато років займається танцями.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ешлі любить червоний колір і часто його носить. Після ранкового шоу на радіо її фотографують папараці у таких луках практично щодня. Іноді червоними аксесуарами вона розбавляє нейтральні повсякденні образи, інколи ж робить цей відтінок головним у луку.

Нижче ми зібрали кілька вбрань Робертс у стилі Lady in red.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

