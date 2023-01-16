У довгій оксамитовій сукні та з коханим: вагітна Кейлі Куоко вийшла на червону доріжку

Акторка незабаром стане мамою.
У неділю в Каліфорнії відбулася церемонія Critics Choice Awards, яка щорічно вручається за найкращі досягнення у галузі теле та кіновиробництва.
Серед гостей цьогорічного заходу була акторка Кейлі Куоко — зірка серіалу "Теорія великого вибуху". На червоній доріжці Кейлі з'явилася у компанії свого коханого – актора Тома Пелфрі.
Зараз Кейлі вагітна своєю першою дитиною і зовсім нещодавно повідомила, що чекає на дівчинку. Тому для заходу вона обрала вільну сукню, яка б не сковувала її рухів.
На акторці була оксамитова сукня від бренду Christian Dior з колекції осінь-зима 2022, яку вона доповнила ювелірними прикрасами від Shay and Anita Ko з зеленим камінням.
Також досить лаконічним був макіяж Куоко. На очах у неї були сірі тіні, на губах - легка помада, а ось на вилицях – ніжні рум'яна.
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