У довгій оксамитовій сукні та з коханим: вагітна Кейлі Куоко вийшла на червону доріжку

У неділю в Каліфорнії відбулася церемонія Critics Choice Awards, яка щорічно вручається за найкращі досягнення у галузі теле та кіновиробництва.

Кейлі Куоко та Том Пелфрі / Фото: Associated Press

Серед гостей цьогорічного заходу була акторка Кейлі Куоко — зірка серіалу "Теорія великого вибуху". На червоній доріжці Кейлі з'явилася у компанії свого коханого – актора Тома Пелфрі.

Зараз Кейлі вагітна своєю першою дитиною і зовсім нещодавно повідомила, що чекає на дівчинку. Тому для заходу вона обрала вільну сукню, яка б не сковувала її рухів.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

На акторці була оксамитова сукня від бренду Christian Dior з колекції осінь-зима 2022, яку вона доповнила ювелірними прикрасами від Shay and Anita Ko з зеленим камінням.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Також досить лаконічним був макіяж Куоко. На очах у неї були сірі тіні, на губах - легка помада, а ось на вилицях – ніжні рум'яна.

Кейлі Куоко / Фото: Associated Press

Читайте також: