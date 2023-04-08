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У довгій шкіряній спідниці та латексній кофті кольору капучино: співачка Еллі Голдінг у стильному образі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
294
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У довгій шкіряній спідниці та латексній кофті кольору капучино: співачка Еллі Голдінг у стильному образі

Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

Співачка потрапила під приціл папараці, а у соцмережі показала несподіваний образ.

Британську зірку Еллі Голдінг помітили на вулиці у Лондоні, коли вона йшла з телефоном у руці. Одягнена співачка була стильно, оскільки поєднала довгу трендову шкіряну спідницю з блискавками, заклепками та затертостями з латексною кофтою на блискавці та з довгими рукавами.

Верхня частина її луку була виконана у кольорі капучино, мала високу горловину, а носила Еллі її трохи розстебнувши блискавку.

Також співачка розпустила волосся, трохи підкрутила його та зробила макіяж у коричневій гамі. Завершували цей лук прикраси та чоботи.

Еллі Голдінг / © Getty Images
Еллі Голдінг / Фото: Getty Images

А ось у Instagram зірка показала більш незвичайний образ, адже зробила селфі в машині у чорній футболці з написом Slipknot – це американський ню-метал-гурт.

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг
Еллі Голдінг / Фото: Instagram Еллі Голдінг

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Дата публікації
Перегляди
294
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