У довгій шубі і мінісукні: азійська фешнблогерка прийшла на показ Marc Jacobs

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила популярна азійська фешнблогерка Джесіка Ванг. Знаменитість прийшла на показ бренду Marc Jacobs в Armory Park Avenue.

Для своєї появи Джес обрала чорну мінісукню з драпуванням і оксамитовими вставками на грудях. Коротка довжина чудово підкреслила її стрункі ноги. Зверху вона одягла довгу шубу, яку спустила з плечей, щоб зробити гарну світлину.

Джесіка Ванг / Фото: Getty Images

На Ванг також були білі шкарпетки і чорні туфлі з ремінцями і на високій платформі та підборах.

Вона розпустила волосся, зробила макіяж смокі-айс і прикрасила вуха срібними сережками-кільцями.

Нагадаємо, на фешншоу The Prabal Gurung Джесіка Ванг одягла білу сукню з чорно-жовтим принтом, пишними та опущеними рукавами, оголеними плечима та вирізом під грудьми.

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