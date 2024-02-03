У довгій шубі, широких джинсах і окулярах: папараці заскочили Дженніфер Лопес у Нью-Йорку

Дженніфер Лопес потрапила до обєктивів папараці біля NBC Studios у Нью-Йорку. Вона, як завжди, мала стильний вигляд.

На Лопес була довга об'ємна шуба темного кольору, під-яку вона одягла світлий топ і сині широкі джинси. Аутфіт Джен доповнила коричневим взуттям, масивними сонцезахисними окулярами, підвіскою на блискучому ланцюжку і сумочкою з "хижим" принтом.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Джей Ло завжди ретельно продумує кожен свій образ. На нещодавньому фешнпоказі Valentino співачка постала у чорній сукні з вирізами на рукавах і з розкішним діамантовим чокером на шиї.

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