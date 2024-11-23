У довгій спідниці та білій сорочці: елегантна Сара Джессіка Паркер на Туринському кінофестивалі

Сара Джессіка Паркер взяла участь у фотоколлі з нагоди відкриття червоної доріжки 42-го туринського кінофестивалю в Італії. Акторка з такої нагоди поєднала у своєму вбранні чорно-білі відтінки.

На Паркер була довга оксамитова спідниця з високим посадженням та розрізом спереду, яку вона поєднала з білою блузкою на ґудзиках та чорним жакетом. Образ акторка доповнила елегантним укладанням з кучерями, макіяжем та парою сережок з камінням.

Особливого гламуру образу додали її туфлі та сумка, адже вони були прикрашені стразами. Туфлі з бантами, які носила акторка, були від її взуттєвого бренду Sjp by Sarah Jessica Parker, який вона нещодавно вирішила закрити.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Захід Сара Джессіка відвідала з чоловіком — актором Меттью Бродеріком. 62-річний чоловік одягнув на червону доріжку елегантний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше акторка відвідала прем'єру документального фільму про українських артистів балету в еміграції Front Row ("Перший ряд"), яку вона ж і продюсувала. Захід відбувся у Нью-Йорку. На заході також з'явився ветеран війни та новий Холостяк Олександр Терен.

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