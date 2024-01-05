У довгій спідниці та блузці з декольте: Гвінет Пелтроу відвідала прем'єру серіалу у винному вбранні

Гвінет Пелтроу позувала фотографам на червоній доріжці під час презентації серіалу "Брати Сунь". На заході вона з'явилася в компанії чоловіка Бреда Фелчака, який є творцем цього серіалу.

Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак / Фото: Associated Press

Перед камерами Гвінет з'явилася в одязі винного кольору від бренду Cong Tri з колекції весна-літо 2024, який складався з довгої спідниці та блузи з глибоким напівкруглим декольте.

Також вона розпустила волосся, зробила легкий макіяж, прикрасила талію тонким поясом, а у вухах мала величезні золоті сережки.

Гвинет Пелтроу / Фото: Associated Press

У серіалі вона не грала, а просто прийшла підтримати чоловіка у день прем'єри.

Гвинет Пелтроу / Фото: Associated Press

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