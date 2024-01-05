У довгій спідниці та блузці з декольте: Гвінет Пелтроу відвідала прем'єру серіалу у винному вбранні

Акторка обрала для заходу лаконічне однотонне вбрання.
Гвінет Пелтроу позувала фотографам на червоній доріжці під час презентації серіалу "Брати Сунь". На заході вона з'явилася в компанії чоловіка Бреда Фелчака, який є творцем цього серіалу.
Перед камерами Гвінет з'явилася в одязі винного кольору від бренду Cong Tri з колекції весна-літо 2024, який складався з довгої спідниці та блузи з глибоким напівкруглим декольте.
Також вона розпустила волосся, зробила легкий макіяж, прикрасила талію тонким поясом, а у вухах мала величезні золоті сережки.
У серіалі вона не грала, а просто прийшла підтримати чоловіка у день прем'єри.
Читайте також:
- Скромна розкіш: що акторка Гвінет Пелтроу вдягалася до суду проти 76-річного офтальмолога
- У яскраво-рожевому вбранні та з легким макіяжем: Гвінет Пелтроу зачарувала яскравим образом на презентації косметики
- У вбранні пудрового відтінку: акторка Гвінет Пелтроу на червоній доріжці у Лос-Анджелесі