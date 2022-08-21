У довгій спідниці з необробленим краєм: Кендалл Дженнер на шопінгу

Кендалл, яка є володаркою одних із найдовших ніг серед моделей, може собі дозволити будь-які експерименти з довжиною спідниці.

Дівчина може похвалитися ідеальною фігурою і завжди вміло це підкреслює, тому її вчорашній лук винятком не став.

На шопінг у Лос-Анджелесі Дженнер одягла довгу вузьку молочного кольору спідницю з розрізом та високою талією та темно-зелений топ до неї. Цікаво, що краї спідниці не були оброблені й у деяких місцях, наприклад, у точці початку розрізу, вже досить сильно витріпалися.

Кендал Дженнер / Фото: Credits

На плечі у моделі був великий шопер у тон до спідниці, а на ногах – білі кросівки.

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