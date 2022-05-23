У довгій сукні і босоніж: Тіна Кароль виступила з концертом у Лондоні

У довгій сукні і босоніж: Тіна Кароль виступила з концертом у Лондоні

Цього вечора зі сцени лунали тільки українські пісні.

Тіна Кароль виступила у Лондоні з концертом на підтримку України. Це перший її концерт після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Відео з виступу опублікували на фансторінці зірки.

Концерт був особливим: без музикантів, балету, спецефектів та хореографії, адже його головний меседж – об'єднатися задля перемоги.

Артистка співала лише українські пісні, зокрема і народні. Зал підспівував їй в унісон.

На сцені Тіна з'явилася у бежевій довгій сукні і була босоніж.

Кароль також взяла участь у Марші матерів. Співачка одягла синьо-жовту футболку.

Нагадаємо, нещодавно Кароль виступила на благодійному вечорі на підтримку кіноіндустрії України, який відбувся в межах Каннського кінофестивалю. Там Тіна з'явилася у гарній сукні-вишиванці від українського бренду FOBERINI.

Тіна Кароль / Фото: Getty Images

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